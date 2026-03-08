Paralympics: Forster holt erstes deutsches Gold

Cortina d'Ampezzo (dpa) - Fahnenträgerin Anna-Lena Forster hat Deutschland einen goldenen Auftakt bei den Paralympischen Winterspielen in Italien beschert. Die Monoskifahrerin gewann die Abfahrt in Cortina d'Ampezzo in der sitzenden Klasse mit fünf Hundertstelsekunden Vorsprung vor der Spanierin Audrey Pascual Seco. Für die 30 Jahre alte Forster ist es die erste Goldmedaille in der Abfahrt, nachdem sie in Peking Silber gewonnen hatte.

Bei frühlingshaften Temperaturen und Sonne im Langlaufstadion von Tesero konnte Deutschland zudem gleich drei Bronzemedaillen im Biathlon bejubeln. Wenige Minuten nach dem Gold-Triumph von Forster landete Anja Wicker in der sitzenden Klasse im Sprint auf Platz drei. Auch ihr deutscher Teamkollege Marco Maier jubelte im Sprint der stehenden Klasse über Bronze. Zum Abschluss des ersten Wettkampftages sicherte sich dann auch noch Leonie Walter mit ihrem Guide Christian Krasman in der Klasse der sehbehinderten Biathletinnen fehlerfrei Bronze.