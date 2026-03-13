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Alabali Radovan startet Allianz für Fachkräftegewinnung

Gemeinsam mit Partnern aus der Wirtschaft startet das Entwicklungsministerium die Allianz „WE‑Fair“ für faire Fachkräftegewinnung.

13.03.2026
Entwicklungsministerin Alabali Radovan
Entwicklungsministerin Alabali Radovan © picture alliance

Berlin (d.de) – Entwicklungsministerin Reem Alabali Radovan startet eine Allianz für eine „faire, geordnete und nachhaltige“ Gewinnung internationaler Fachkräfte. Die Initiative „WE‑Fair: Wirtschaft und Entwicklungspolitik für faire Fachkräftegewinnung“ soll nach Angaben des Entwicklungsministeriums Know-how der Privatwirtschaft mit Netzwerken der Entwicklungszusammenarbeit verbinden. Ziel sei ein „dreifacher Gewinn“ für den Wirtschaftsstandort Deutschland, die Fachkräfte und ihre Herkunftsländer. „Deutschland braucht qualifizierte Fachkräfte“, sagte Alabali Radovan.

Zu den Gründungsmitgliedern zählen der Deutsche Gewerkschaftsbund, die Deutsche Industrie- und Handelskammer und der Zentralverband des Deutschen Handwerks. Außerdem beteiligen sich Unternehmen wie der Logistikkonzern DHL, der Personaldienstleister Randstad und das Unternehmen Klein. Die Allianz zielt auf die Rekrutierung von Fachkräften aus Ländern in Asien, Afrika und Lateinamerika. Sie setzt auf bessere, praxisnahe Ausbildung in den Herkunftsländern und transparente Verfahren. Zum Start kommen nach Angaben des Ministeriums rund 120 Vertreterinnen und Vertreter von Unternehmen, Kammern und Verbänden sowie von Diaspora-Organisationen und Gewerkschaften zusammen. Als Beispiele nennt das Ministerium Programme in Vietnam und Projekte zur Reform der Berufsbildung in Ägypten.

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