Wadephul in Israel und Saudi-Arabien

Riad (dpa) - Außenminister Johann Wadephul setzt in Saudi-Arabien seinen Krisenbesuch in vom Iran-Krieg betroffenen Ländern fort. Gestern Abend kam er in der Hauptstadt Riad mit dem saudischen Außenminister Faisal bin Farhan zusammen. Wadephul wollte ausloten, welche Perspektiven die Regierung in dem Golf-Königreich für ein Ende der Angriffe Israels und der USA auf den Iran und für die Zeit danach sieht. Am Sonntag war es in Saudi-Arabien erstmals seit Beginn des Iran-Kriegs infolge eines mutmaßlich iranischen Angriffs zu Todesfällen gekommen.

Am Rande des Besuchs wurde bekannt, dass Deutschland nach dem Personal der deutschen Botschaft in der irakischen Hauptstadt Bagdad auch die Mitarbeiter des Generalkonsulats in Erbil abzieht.

Vor der Weiterreise nach Saudi-Arabien hatte Wadephul aus Zypern kommend am Dienstag als erster europäischer Außenminister seit Beginn des Krieges Israel besucht und Gespräche mit seinem Amtskollegen Gideon Saar geführt. „Niemand kann ein Interesse an Chaos oder Bürgerkrieg oder dem Zerfall Irans haben“, sagte Wadephul bei einer gemeinsamen Pressekonferenz in Jerusalem. „Die Auswirkungen wären erheblich und würden wir auch in Europa zu spüren bekommen“.