Deutschland hält 2025 Klimaziele ein

Berlin (dpa) - Bundesumweltminister Carsten Schneider mahnt mehr Anstrengungen beim Klimaschutz in Deutschland an. Die Fortschritte bei der Reduktion des Treibhausgas-Ausstoßes seien zu gering, sagte Schneider in Berlin. Deutschland hielt nach den Daten des Umweltbundesamts (UBA) im vergangenen Jahr seine Klimaziele zwar ein - aber nur knapp. Der Rückgang klimaschädlicher Emissionen habe sich verlangsamt, teilte das Amt mit.

Nach den UBA-Daten sank der Ausstoß an Treibhausgasen 2025 um 0,1 Prozent gegenüber 2024. Die gesamten Emissionen lagen bei 648,9 Millionen Tonnen sogenannter CO2-Äquivalente. Damit wurde die nach dem Klimaschutzgesetz zulässige Gesamtmenge um rund 12,8 Millionen Tonnen unterschritten.

Seit 1990 habe Deutschland damit seine Treibhausgasemissionen um 48 Prozent reduziert, heißt es im UBA-Bericht. Das gesetzliche Ziel, den Ausstoß bis 2030 um 65 Prozent gegenüber 1990 zu reduzieren, bleibe nach der aktuellen Projektion erreichbar. Dafür brauche es allerdings zusätzliche

Klimaschutzmaßnahmen. Die Bundesregierung will Ende März ein Klimaschutzprogramm vorstellen.