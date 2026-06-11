Zum Hauptinhalt springen
+
Gebärdensprache Zur Suche wechseln Sprachmenü öffnen Metamenü öffnen
Sprachmenü schließen
Metamenü schließen

Deutschland will Luftfahrt stärken

Die Internationale Luft- und Raumfahrtausstellung (ILA) zeigt in Berlin, wohin sich die Branche entwickelt. Die Bundesregierung beschließt eine neue Luftfahrtstrategie.

11.06.2026
Bundeskanzler Friedrich Merz (l.) mit den ESA-Astronauten Matthias Maurer und Alexander Gerst (r.) auf der ILA in Berlin
Bundeskanzler Friedrich Merz (l.) mit den ESA-Astronauten Matthias Maurer und Alexander Gerst (r.) auf der ILA in Berlin © picture alliance/dpa | Sebastian Gollnow

Berlin (dpa) - Bundeskanzler Friedrich Merz sieht die Luftfahrtindustrie als Schlüsselbranche und will Deutschland als führende Luftfahrtnation erhalten. „Unsere Luft- und Raumfahrtindustrie sichert nicht nur Innovation und Wirtschaftskraft, sie sichert eben auch unsere Souveränität und unsere Fähigkeit zur Landes- und Bündnisverteidigung“, sagte Merz bei der Internationalen Luft- und Raumfahrtausstellung (ILA) in Berlin. Zuvor hatte das Bundeskabinett eine neue Luftfahrtstrategie beschlossen.

„Ziel der Bundesregierung ist es, die Weichen zu stellen, damit Deutschland gemeinsam mit den europäischen Partnern auch in den kommenden 15 Jahren als führende Luftfahrtnation dauerhaft erfolgreich wird und bleibt“, heißt es in der Strategie. Die Luftfahrt sei global und langfristig ein Wachstumsmarkt. 

Auf der diesjährigen ILA am Rande des Hauptstadtflughafens BER sind rund 750 Aussteller aus 37 Ländern vertreten. Bis Freitag ist die Messe nur für Fachpublikum geöffnet, am Samstag und Sonntag können alle Interessierten auf das Ausstellungsgelände kommen.

Video abspielen

Dieses YouTube-Video kann in einem neuen Tab abgespielt werden

YouTube öffnen

Inhalte Dritter

Wir verwenden YouTube, um Inhalte einzubetten, die möglicherweise Daten über deine Aktivitäten erfassen. Bitte überprüfe die Details und akzeptiere den Dienst, um diesen Inhalt anzuzeigen.

Einverständniserklärung öffnen

Piwik is not available or is blocked. Please check your adblocker settings.

Ähnliche Inhalte

Militärische Übung „Freedom Shield“ der Panzerbrigade „Litauen“
Verteidigung
Deutsche Panzerbrigade übt erstmals Gefecht in Litauen
Luftaufnahme eines Containerschiffs, das über das Meer fährt und eine breite Bugwelle hinterlässt.
Wirtschaft
Trotz Iran-Krieg: Deutsche Exporte steigen
Grand-Slam-Gewinner Alexander Zverev
Sport
Tennis: Alexander Zverev holt Grand-Slam-Titel