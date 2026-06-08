Tennis: Alexander Zverev holt Grand-Slam-Titel

Paris (dpa) - Als Alexander Zverev das Objekt der Begierde endlich überreicht bekam, küsste er den Coupe des Mousquetaires, streichelte ihn zärtlich und hielt ihn wie ein Baby in seinen Armen. „Jetzt ist es endlich ein Happy End“, sagte der deutsche Tennisstar bei der Siegerehrung der French Open auf dem Court Philippe Chatrier.

Durch den historischen Finalsieg in Paris feierte Zverev den sehnlichst erwarteten ersten Grand-Slam-Titel und legte seinen Makel als der „Unvollendete“ ab. Mit einem Kraftakt gewann der körperlich angeschlagene 29-Jährige im Fünfsatzkrimi gegen den Italiener Flavio Cobolli (24) mit 6:1, 4:6, 6:4, 6:7 (5:7), 6:1 und kürte sich auf dramatische Weise zum verdienten Sieger des Sandplatz-Spektakels in Paris.

Zverev gewann als erster deutscher Mann seit Boris Becker vor 30 Jahren bei den Australian Open einen Grand-Slam-Titel. „Er hat das mehr als verdient“, sagte Becker bei Eurosport: „Das ist unglaublich, ich bin sehr stolz auf ihn.“

Auch Bundeskanzler Friedrich Merz gratulierte. „Was für ein außergewöhnlicher Erfolg!“, schrieb Merz auf X: „Diese starke Leistung begeistert ein ganzes Land.“