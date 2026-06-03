Nationalmannschaft startet Vorbereitung in Chicago

Chicago (dpa) – Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft ist in den USA gelandet. Das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann erreichte am Dienstagabend Chicago und bezog anschließend sein Quartier im Hotel Waldorf Astoria.

Mit der Ankunft beginnt für die DFB-Auswahl die unmittelbare Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft in Nordamerika. Der Airbus A350 „Wuppertal“ landete trotz einer wetterbedingten Verspätung beim Abflug in Frankfurt um 15.28 Uhr Ortszeit in Chicago. An Bord befanden sich alle 26 Spieler des deutschen WM-Kaders.

An diesem Mittwoch absolviert Deutschland die erste Trainingseinheit in Chicago. Am Samstag steht gegen Co-Gastgeber USA die Generalprobe vor dem WM-Start auf dem Programm. Dabei könnte Torhüter Manuel Neuer nach seiner Wadenverletzung erstmals seit 2024 wieder im Tor der Nationalmannschaft stehen.

Die WM 2026 wird in den USA, Kanada und Mexiko ausgetragen. Deutschland zählt dabei zu den Anwärtern auf den Titel.