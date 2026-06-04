Merz zu UN-Scheitern: Deutschland bleibt Stützpfeiler

Berlin (dpa) - Bundeskanzler Friedrich Merz hat nach dem Scheitern Deutschlands bei der Wahl in den UN-Sicherheitsrat versichert, dass das Land seine Verantwortung in den Vereinten Nationen unverändert wahrnehmen wird. „Die Aufgaben, die uns in den Vereinten Nationen gestellt sind, ändern sich durch dieses Ergebnis nicht“, sagte er in Berlin. „Deutschland bleibt ein verlässlicher Stützpfeiler des multilateralen Systems. Diese Verantwortung tragen wir mit Entschlossenheit.“

Deutschland war zuvor erstmals bei einer Kandidatur für eine zweijährige Mitgliedschaft im wichtigsten UN-Gremium gescheitert. Die UN-Generalversammlung in New York wählte die Bundesrepublik Portugal und Österreich, denen Merz gratulierte. „Mit beiden Ländern verbindet uns eine enge europäische Partnerschaft und die gemeinsame Verantwortung in den Vereinten Nationen“, sagte der Kanzler.

Merz bedankte sich bei allen, die die deutsche Bewerbung vorangetrieben hätten. „Diese Arbeit war richtig, und sie wird Deutschland langfristig zugutekommen.“

Außenminister Johann Wadephul kündigte eine tiefgreifende Analyse der Gründe des Scheiterns an.