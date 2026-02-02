Mehr Geflüchtete kehren 2025 freiwillig zurück

Berlin (d.de) - Im Jahr 2025 sind deutlich mehr geflüchtete Menschen freiwillig und mit finanzieller Unterstützung aus Deutschland ausgereist als in den Vorjahren. Insgesamt nutzten 16.576 Personen entsprechende Förderprogramme des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge (BAMF). Das sind rund 6.200 mehr als im Jahr 2024 – ein Anstieg von etwa 60 Prozent.

Ein wesentlicher Faktor ist die Wiederaufnahme der geförderten freiwilligen Ausreise nach Syrien. Seit Januar 2025 bietet das BAMF entsprechende Unterstützung wieder an, nachdem das Programm aufgrund des Bürgerkriegs zeitweise ausgesetzt war. Bis Ende Dezember 2025 stellten 5.976 Menschen einen Antrag auf Ausreise nach Syrien, 3.678 von ihnen sind bereits ausgereist. Nach Angaben der Behörde besteht insbesondere mit Blick auf Syrien ein großes Interesse an dem Angebot.

Das sogenannte REAG/GARP-Programm unterstützt freiwillige Rückkehrerinnen und Rückkehrer unter anderem durch die Übernahme von Reisekosten sowie eine finanzielle Starthilfe. Erwachsene erhalten bis zu 1.000 Euro, für Kinder und Jugendliche werden 500 Euro gezahlt.