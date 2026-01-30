Deutschland übergibt mobile Heizkraftwerke für Kyjiw

Berlin (dpa) – Deutschland stockt seine Winterhilfe für die Ukraine angesichts der anhaltenden russischen Angriffe auf die Strom- und Wärmeinfrastruktur des Landes um weitere 15 Millionen Euro auf 85 Millionen Euro auf.

In einer ersten Lieferung wurden zwei Blockheizkraftwerke in Kyjiw übergeben. Diese sollen 86.000 Menschen, fünf Krankenhäuser, 25 Kindergärten, 13 Schulen und fast 200 Verwaltungsgebäude mit Strom und Wärme versorgen.

Entwicklungsministerin Reem Alabali Radovan erklärte, Russland erschwere mit seinen Angriffen das Leben in der Ukraine und setze darauf, dass viele Menschen die Flucht ergreifen. „Wir setzen auf die Widerstandskraft des ukrainischen Volkes und stehen an seiner Seite“, sagte die Ministerin. Lieferungen von weiteren Blockheizkraftwerken, Generatoren, modularen Kesselanlagen, Pelletheizanlagen und Batteriesystemen an die Ukraine sollen folgen.