Holocaust-Überlebende Tova Friedman spricht im Bundestag

Berlin (dpa) - Mit der traditionellen Gedenkstunde erinnert der Deutsche Bundestag am Mittwoch an die Opfer des Nazi-Regimes. Als Gedenkrednerin wird in diesem Jahr die polnisch-US-amerikanische Therapeutin und Sozialarbeiterin Tova Friedman zu den Abgeordneten sprechen. Die 1938 in Gdingen nahe Danzig geborene Jüdin überlebte als Kind das deutsche Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau in Polen. Sie ist eine der wenigen noch lebenden Zeit- und Augenzeugen des nationalsozialistischen Rassenwahns und Vernichtungswerks. Gemeinsam mit ihrem Enkel Aron betreibt Friedman einen TikTok-Kanal, auf dem sie in kurzen Videos die Erinnerung an die Shoah bei Jugendlichen wachhält. Dem Kanal folgen mehr als 500.000 Menschen.

Der Holocaust-Gedenktag, der jedes Jahr am 27. Januar an die Auschwitz-Befreiung erinnert, ist Anlass der Gedenkstunde. Dazu werden auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier sowie Bundestagspräsidentin Julia Klöckner erwartet. Für den musikalischen Rahmen sorgt der jüdische Starpianist Igor Levit mit einem Stück über das Warschauer Ghetto.