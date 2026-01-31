Handball-EM: Deutschland ist im Finale

Herning (dpa) - Schon Sekunden vor dem Abpfiff rissen Deutschlands Handballer die Arme in die Luft und als die Schlusssirene ertönte, schrie auch Bundestrainer Alfred Gislason die Freude über den Einzug ins EM-Finale heraus. Die DHB-Auswahl setzte sich im Halbfinale gegen Angstgegner Kroatien mit 31:28 (17:15) durch und greift jetzt nach Gold.

„Ich bin extrem stolz auf die Jungs, durch diese Todesgruppe durchgekommen und nun im Finale zu sein. Das ist eine phänomenale Leistung von allen“, sagte Gislason in der ARD. Vor 15.000 Zuschauern im dänischen Herning war Lukas Zerbe mit sechs Treffern bester Werfer des DHB-Teams.

Im Endspiel am Sonntag (18.00 Uhr MEZ) trifft der Olympia-Zweite Deutschland auf die dänischen Überflieger um Welthandballer Mathias Gidsel. Der Co-Gastgeber besiegte in einem unerwartet engen Halbfinale Außenseiter Island mit 31:28 (14:13).

Bundeskanzler Friedrich Merz will sich das EM-Endspiel der deutschen Handballer vor Ort nicht entgehen lassen. „Wir sehen uns am Sonntag in Dänemark in der Halle“, schrieb er bei X und lobte das deutsche Team: „Finale - was für ein großartiges Spiel!“