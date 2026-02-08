Tausende demonstrieren in Berlin für Freiheit in Iran

Berlin (dpa) - Aus Protest gegen die autoritäre Regierung in Teheran und für Solidarität mit den Menschen in Iran haben am Samstag in Berlin Tausende Menschen demonstriert. Nach Polizeiangaben versammelten sich in der Spitze etwa 10.000 Menschen am Brandenburger Tor. Zu der Kundgebung „Freiheit für Iran“ hatte ein breites Bündnis internationaler Organisationen in sozialen Medien, mit Flugzetteln und großen Anzeigen in einigen Zeitungen aufgerufen. Die Polizei sprach von einem „absolut friedlichen“ Verlauf. Die Demonstrierenden zogen zum Potsdamer Platz und dann zurück zum Brandenburger Tor.

Rund 340 internationale Organisationen sowie politische Persönlichkeiten unterstützten die Demonstration. Zu den Demonstrierenden gehörten laut Veranstalter viele Angehörige von Menschen, die während der jüngsten Proteste in Iran getötet oder festgenommen wurden.