Italien feiert Olympia-Eröffnung

Mailand (dpa) - Olympia als ganz große Oper: Mit einem dreistündigen Spektakel in buntesten Farben haben die 25. Olympischen Winterspiele von Mailand und Cortina d'Ampezzo begonnen. Italiens Staatspräsident Sergio Mattarella erklärte die Spiele um 22.51 Uhr für eröffnet. Bis zum Sonntag in zwei Wochen kämpfen 2.900 Athletinnen und Athleten aus mehr als 90 Ländern in 16 Disziplinen und 116 Wettbewerben um Gold, Silber und Bronze. Aus Deutschland werden 185 Athletinnen und Athleten an den Start gehen.

Skispringerin Katharina Schmid sagte nach ihrem Einlauf als deutsche Fahnenträgerin: „Es war ein ganz besonderer Moment, der wird für immer bleiben.“ Im Fußballstadion San Siro von Mailand verfolgten 67.000 Zuschauer die Eröffnungsshow mit der Parade der Athleten. Parallel dazu wurde erstmals an gleich drei weiteren Orten gefeiert - in Cortina, der zweiten Gastgeberstadt, sowie Predazzo und Livigno.

Den größten Applaus gab es fürs italienische Team. Pfiffe kamen auf, als Israels Team ins Stadion kam und auch, als US-Vizepräsident JD Vance groß auf dem Bildschirm gezeigt wurde. Zur Begeisterung des Stadionpublikums sang US-Popdiva Mariah Carey einen Klassiker italienischen Liedguts auf Italienisch: „Nel blu, dipinto di blu“, besser bekannt als „Volare“.