Deutschlands neuer Hub für Mondmissionen

Für die astronautische Raumfahrt der Zukunft entsteht am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) im bayerischen Oberpfaffenhofen ein neues Kontrollzentrum: das Human Exploration Control Center (HECC). Von dort aus sollen künftig astronautische und robotische Missionen zu Mond und Mars geführt werden – auch in Kooperation mit europäischen Partnern, um Deutschlands und Europas Eigenständigkeit in der Raumfahrt zu stärken. Der Freistaat Bayern unterstützt den Bau mit 58 Millionen Euro, das DLR steuert weitere 20 Millionen Euro aus der Grundförderung von Bund und Ländern bei.

Das HECC wird als Teil des Deutschen Raumfahrtkontrollzentrums (GSOC) aufgebaut und knüpft an Erfahrungen aus dem Betrieb des ISS-Columbus-Moduls an. Geplant sind ein zusätzlicher Gebäudekomplex mit Platz für bis zu 200 Beschäftigte, Multimissionsräume, Reinräume und Hochsicherheitsbereiche. Das Zentrum soll unter anderem Europas Beiträge zur Gateway-Mondstation unterstützen – ein Baustein für das Artemis-Programm. Baubeginn ist 2028, der Betrieb soll 2030 starten.