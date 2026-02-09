Langenhan rast zu Rodel-Gold

Cortina d'Ampezzo (dpa) - Nach einer beeindruckenden Rekordshow holte Rodel-Weltmeister Max Langenhan mit Tempo 130 den ersten deutschen Olympiasieg bei den Olympischen Winterspielen in Mailand und Cortina d'Ampezzo - und das trotz eines steifen Halses als Handicap. Als er seinen letzten Parforceritt mit dem vierten Bahnrekord im vierten Lauf absolviert hatte, breitete er im Eiskanal die Arme aus und verdrückte im Ziel Freudentränen. „Die Medaille hängt ein bisschen schwer. Ich habe ganz schön Nackenprobleme“, sagte Langenhan nach seinem Coup und war überglücklich.

Mit 0,596 Sekunden Vorsprung verwies der 26-Jährige im Einsitzer den Österreicher Jonas Müller auf Rang zwei. Dritter wurde wie schon 2022 in Peking der Italiener Dominik Fischnaller.

Eine Silbermedaille holte die deutsche Skirennfahrerin Emma Aicher in Cortina d'Ampezzo auf der Piste Olimpia delle Tofane am Sonntag. „Mein Handy ist etwas überfordert“, sagte die 22-Jährige über die vielen Gratulationen zu ihrem Silber-Coup in der Olympia-Abfahrt.

Auch das deutsche Biathlon-Team ist mit Bronze in der Mixed-Staffel glänzend in die Olympischen Winterspiele gestartet. Justus Strelow, Philipp Nawrath, Vanessa Voigt und Franziska Preuß erkämpften in Antholz Deutschlands erste Olympia-Medaille in diesem Wettbewerb überhaupt.