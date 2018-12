Bundespräsident auf China-Reise

Kanton (dpa) - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat zum Auftakt seines Staatsbesuchs in China die Chancen und Risiken von Digitalisierung und künstlicher Intelligenz hervorgehoben. Wenn technologischer Fortschritt das Leben der Menschen verbessere, sei er auch in Deutschland erwünscht. Bei künstlicher Intelligenz käme es auf den Einsatzzweck an. Hier müsse über die ethischen Grenzen diskutiert werden, sagte Steinmeier am Mittwoch in der südchinesischen Metropole Kanton (Guangzhou).

Bei einem Treffen mit dem kommunistischen Parteisekretär der Provinz Guangdong, Li Xi, erinnerte Steinmeier an den Beginn der chinesischen Öffnungspolitik vor genau 40 Jahren durch den Reformer Deng Xiaoping. Xi warb bei dem Gespräch für mehr Investitionen deutscher Unternehmen in der Region und einen weiteren Ausbau des bilateralen Handels. China ist seit 2016 der weltweit größte Handelspartner Deutschlands.

Inhaltlicher Schwerpunkt des sechstägigen Staatsbesuchs Steinmeiers in der Volksrepublik sind die wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Folgen der Digitalisierung. Darüber spricht er am Donnerstag auch mit deutschen und chinesischen Unternehmern. In der Hauptstadt Peking trifft er zum Abschluss der Reise am Montag mit Staatspräsident Xi Jinping zusammen.