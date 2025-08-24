Bundesregierung lädt zum Tag der offenen Tür

Berlin (dpa) – Die Bundesregierung öffnet ihre Türen in Berlin für interessierte Bürgerinnen und Bürger. Bereits gestern nutzten Tausende die Gelegenheit, einen Blick ins Bundeskanzleramt, in die Bundesministerien und in das Presse- und Informationsamt der Bundesregierung zu werfen und mit Politikerinnen und Politikern ins Gespräch zu kommen. Es gibt zahlreiche Informationsstände, Bühnen mit Diskussionsveranstaltungen und ein buntes Kinderprogramm.

Auch heute werden sich der Bundeskanzler sowie zehn Ministerinnen und Minister in Talkrunden den Fragen der Gäste stellen. Um 16 Uhr gibt es im Kanzleramt ein Gespräch mit Friedrich Merz, Finanzminister Lars Klingbeil steht wenig später im Bundespresseamt Rede und Antwort. Auch Außenminister Wadephul und Kanzleramtschef Frei haben sich angekündigt.

Im Auswärtigen Amt präsentieren sich an 50 Ständen die verschiedenen Arbeitseinheiten und Abteilungen sowie Partnerinnen und Partner der Auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik, der Humanitären Hilfe sowie das Bundesamt für Auswärtige Angelegenheiten.