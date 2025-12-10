Castellucci: Ohne Menschenrechte keine stabile internationale Ordnung

Berlin (d.de) – Zum heutigen Internationalen Tag der Menschenrechte erinnert der Beauftragte der Bundesregierung für Menschenrechtspolitik und humanitäre Hilfe, Lars Castellucci, an ein zentrales Versprechen: „Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren“. Castellucci warnt, die Menschenrechte stünden weltweit „unter erheblichem Druck“, autoritäre Akteure versuchten, menschenrechtliche Normen zu „relativieren oder zurückzudrängen“.

Das zeige sich insbesondere in aktuellen Krisen wie im Sudan, wo Millionen Menschen von Hunger, Vertreibung und schwersten Menschenrechtsverletzungen betroffen seien, oder in der Ukraine, wo das Völkerrecht in eklatanter Weise verletzt werde. Menschenrechte zu verteidigen sei „Voraussetzung für eine stabile und verlässliche regelbasierte internationale Ordnung“.

Außenminister Johann Wadephul betont: „Der Schutz der Menschenwürde und elementarer Menschenrechte ist zentrale Aufgabe unserer Verfassung – und damit auch eine entscheidende Vorgabe für unsere Außenpolitik.“ Zum heutigen Tag verneige er sich „vor dem Mut all derjenigen, die weltweit für Menschenrechte kämpfen“.