Deutsche Wirtschaft auf Wachstumskurs

Wiesbaden (dpa/d.de) - Dank des besten Quartals seit drei Jahren geht die deutsche Wirtschaft mit Rückenwind ins Jahr 2026. Im vierten Quartal 2025 legte das Bruttoinlandsprodukt (BIP) zum Vorquartal um 0,3 Prozent zu, wie das Statistische Bundesamt bestätigte.

Getragen wurde das Wachstum vor allem von steigenden privaten und staatlichen Konsumausgaben. Viele Verbraucher haben dank steigender Löhne mehr Geld in der Tasche. Aber auch die Bauinvestitionen zogen deutlich an. Positiv aus Sicht von Ökonomen: In Ausrüstungen – also Maschinen, Geräte und Fahrzeuge – wurde ebenfalls mehr investiert als im Vorquartal.

2026 dürften die staatlichen Milliardeninvestitionen, die durch die Lockerung der Schuldenbremse ermöglicht werden, die Konjunktur weiter beflügeln. In der Industrie mehren sich nach langer Talfahrt die Zeichen für eine Trendwende. Die Stimmung in den Chefetagen deutscher Unternehmen hellte sich zuletzt stärker auf als gedacht. Auch was den Export angeht, sind Deutschlands Hersteller wieder zuversichtlicher - trotz der anhaltenden Unsicherheit über die Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump.