Erfolgreich im Eiskanal: Deutschlands Olympia-Bilanz

Mailand/Cortina d'Ampezzo (dpa/d.de) - Die 25. Olympischen Winterspiele sind am gestrigen Sonntag mit einer Abschlussfeier in Verona zu Ende gegangen.

Deutschland beendet die Olympischen Winterspiele in Mailand und Cortina d'Ampezzo auf dem fünften Platz im Medaillenspiegel. Die Athletinnen und Athleten des deutschen Teams holten achtmal Gold, zehnmal Silber und achtmal Bronze.

Herausragende Leistung zeigte das deutsche Team im Eiskanal: Fast drei Viertel der Medaillen gingen auf das Konto der Rodler, Skeleton-Fahrer und Bobpiloten im Cortina Sliding Centre.

Olympische Geschichte schrieben die Rodler Tobias Wendl und Tobias Arlt: Bei ihren nun letzten Olympischen Spielen gewannen sie Bronze im Doppelsitzer und Gold in der Teamstaffel. Seit den Winterspielen 2014 kommen sie damit auf sieben Goldmedaillen und eine Bronzemedaille – und sind die erfolgreichsten deutschen Winter-Olympioniken.

Bei der Abschlussfeier in Verona trugen Wendl und Arlt die deutsche Fahne: „Es war ein Lebensziel von uns, die deutsche Mannschaft als Fahnenträger anführen zu dürfen. Dass wir das nun zum Abschluss unserer olympischen Karrieren erfüllen können, ist mindestens so viel wert wie der Olympiasieg hier.“