Stärkere KI-Kooperation mit Indien

Neu-Delhi (dpa) – Bundesdigitalminister Karsten Wildberger hat sich zum Abschluss seines Besuchs beim KI-Gipfel in Neu-Delhi beeindruckt von der Technik-Offenheit in Indien und zufrieden mit den Ergebnissen gezeigt. „Die Begeisterung und der Wille, auch die Zukunft zu gestalten, das ist schon sehr, sehr sichtbar“, sagte er vor Journalisten.

Bei dem internationalen Treffen von Staats- und Regierungschefs, Ministern und Tech-Größen hatten Deutschland und Indien eine verstärkte Zusammenarbeit im KI-Bereich vereinbart. Es geht etwa um vereinfachte Wege für indische Programmierer, in Deutschland arbeiten zu können, und um KI-Kooperation in den Bereichen Produktion, Mobilität, Energie, Gesundheit und Landwirtschaft.

„Wir haben schon sehr, sehr gute Beziehungen mit Indien und die können wir jetzt ausweiten“, sagte Wildberger. Die Themen Sicherheit, offene Standards, das Teilen von Technologie – das eine beide Länder. „Und da werden wir jetzt ganz konkret zusammenarbeiten.“