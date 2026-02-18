Gold, Silber, Bronze: Triumph für deutsche Bobfahrer

Cortina d'Ampezzo (dpa) - Johannes Lochner hat seine Karriere gekrönt und ist erstmals Olympiasieger im Zweierbob. Der 35-Jährige aus Berchtesgaden gewann bei den Winterspielen in Cortina d'Ampezzo überlegen vor dem deutschen Bobfahrer Francesco Friedrich. Adam Ammour holte Bronze und machte den deutschen Dreifach-Erfolg perfekt. Mit Anschieber Georg Fleischauer dominierte Lochner in allen vier Läufen und lag am Ende 1,34 Sekunden vor Friedrich. Dies ist der größte Vorsprung in einem olympischen Zweierbob-Wettbewerb seit 1980.

Für den deutschen Dachverband geht im Eiskanal die Erfolgsgeschichte dieser Spiele damit weiter. In jedem Wettbewerb ging bisher mindestens eine Medaille an den Bob- und Schlittenverband für Deutschland (BSD). Das Rodel-Team hatte vier Medaillen gewonnen, die Skeletonis sogar sechs. Im Bob steht die Auswahl nach Laura Noltes Monobob-Silber nun bei vier Medaillen, im Zweierbob der Frauen sowie am Wochenende im Viererbob könnten weitere folgen.