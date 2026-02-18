Zum Hauptinhalt springen
Gold, Silber, Bronze: Triumph für deutsche Bobfahrer

Die deutschen Männer im Zweierbob sichern sich bei den Olympischen Winterspielen die ersten drei Podestplätze.

18.02.2026
Im Zweierbob gingen Gold, Silber und Bronze an Deutschland.
Cortina d'Ampezzo (dpa) - Johannes Lochner hat seine Karriere gekrönt und ist erstmals Olympiasieger im Zweierbob. Der 35-Jährige aus Berchtesgaden gewann bei den Winterspielen in Cortina d'Ampezzo überlegen vor dem deutschen Bobfahrer Francesco Friedrich. Adam Ammour holte Bronze und machte den deutschen Dreifach-Erfolg perfekt. Mit Anschieber Georg Fleischauer dominierte Lochner in allen vier Läufen und lag am Ende 1,34 Sekunden vor Friedrich. Dies ist der größte Vorsprung in einem olympischen Zweierbob-Wettbewerb seit 1980. 

Für den deutschen Dachverband geht im Eiskanal die Erfolgsgeschichte dieser Spiele damit weiter. In jedem Wettbewerb ging bisher mindestens eine Medaille an den Bob- und Schlittenverband für Deutschland (BSD). Das Rodel-Team hatte vier Medaillen gewonnen, die Skeletonis sogar sechs. Im Bob steht die Auswahl nach Laura Noltes Monobob-Silber nun bei vier Medaillen, im Zweierbob der Frauen sowie am Wochenende im Viererbob könnten weitere folgen.

