Wadephul: gemeinsame Basis zwischen USA und Europa

Der deutsche Außenminister sieht nach Rubio-Rede „guten Auftakt", weist aber weitere US-Forderungen an Europa zurück. 

15.02.2026
Johann Wadephul
Johann Wadephul © dpa

München (dpa,d.de) - Außenminister Johann Wadephul beurteilt die Rede seines US-Kollegen Marco Rubio in München als „guten Auftakt“ für künftige konstruktive Gespräche. Über Rubio selbst sagte er: „Wir wissen, dass er ein echter Partner ist.“ Mit Blick auf dessen Ausführungen zur gemeinsamen Geschichte Europas ergänzte Wadephul: „Und natürlich ⁠haben ⁠wir eine gemeinsame Basis.“  

Rubios Plädoyer an die Europäer, sich auf ihre Stärke zu besinnen, nahm Wadephul zur Kenntnis, betonte aber auch, dass man sich hierbei bereits auf einem guten Weg befinde. Europa habe sich aus eigenem Antrieb entschlossen, für mehr Wettbewerbsfähigkeit und Stärke zu sorgen, sagte der deutsche Außenminister vor Journalisten am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz. „Dazu brauchen wir auch keine weiteren Anregungen von draußen.“ 

Auch um das Thema illegale Migration kümmere man sich. Die deutsche Bundesregierung sei hier zu Gesprächen mit der US-Seite bereit. Angefangen von kritischen Mineralien über Attacken in der Cyberwelt bis hin zur russischen Bedrohung und China habe man eine Menge gemeinsamer Herausforderungen. Diese solle man miteinander anpacken. „Wenn das zukünftig den Geist des Miteinanders beherrscht, dann bin ich sehr zuversichtlich, dass wir zu alter Geschlossenheit zurückfinden.“ 

