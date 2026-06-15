Deutschland gewinnt erstes WM-Spiel gegen Curaçao mit 7:1

Houston (dpa/d.de) – Die deutsche Nationalmannschaft ist mit einem Offensivfeuerwerk in die Fußballweltmeisterschaft gestartet. Das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann besiegte Curaçao in Houston mit 7:1 und setzte damit früh ein Zeichen bei diesem Turnier.

Auf die frühe Führung durch Felix Nmecha (6.) antwortete WM-Neuling Curaçao durch Livano Comenencia (21.) mit dem überraschenden 1:1-Ausgleich. Die deutsche Reaktion vor 68.021 Zuschauern danach stimmte: Mit dem ersten Länderspieltor von Nico Schlotterbeck (38.) und einem verwandelten Foulelfmeter von Kai Havertz (45.+5) war die deutsche Mannschaft zur Pause wieder auf Kurs. In der zweiten Spielhälfte machten Jamal Musiala (47.), Nathaniel Brown (68.), Deniz Undav (78.) und erneut Havertz (88.) den Erfolg der deutschen Nationalelf perfekt. Mit sieben Treffern feierte die Mannschaft einen der höchsten Siege ihrer WM-Geschichte. Mehr Tore erzielte Deutschland bei einer Weltmeisterschaft bislang nur beim 8:0 gegen Saudi-Arabien im Jahr 2002.

„Es ist unbeschreiblich, in meinem ersten WM-Spiel zu treffen. Wir haben sieben Tore gemacht. Natürlich, das eine Tor war unnötig. Es tut uns gut, dass wir so viele Tore erzielt haben. Jetzt müssen wir an unseren Schwächen arbeiten“, sagte Nathaniel Brown bei der ARD und MagentaTV.