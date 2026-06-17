Deutschland und Polen vertiefen Kooperation

Berlin/Warschau (d.de) – Deutschland und Polen wollen ihre Zusammenarbeit in der Verteidigungs- und Sicherheitspolitik weiter vertiefen. Verteidigungsminister Boris Pistorius reist heute nach Warschau, um ein gemeinsames Verteidigungsabkommen zu unterzeichnen. „Wir stärken damit unsere gemeinsame Sicherheit und setzen ein deutliches Zeichen für die enge Partnerschaft unserer beiden Länder“, sagte Pistorius. Das Abkommen bekräftigt die gegenseitigen Beistandsverpflichtungen im Rahmen von Nato und EU und sieht eine engere Zusammenarbeit bei der Entwicklung militärischer Fähigkeiten sowie in der Rüstungsindustrie vor.

„Das ist ein ganz wichtiges Zeichen einer immer intensiveren Zusammenarbeit bei der militärischen, aber auch generell sicherheitspolitischen Kooperation“, sagte der Polen-Beauftragte der Bundesregierung, Knut Abraham. Bei der Unterstützung der Ukraine gebe es „keine Abstimmungsprobleme“. Beide Länder stünden engagiert an der Seite des von Russland angegriffenen Landes.

Die Unterzeichnung in Warschau fällt auf den 35. Jahrestag des Deutsch-Polnischen Nachbarschaftsvertrags von 1991.