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Deutschland will in Quantentechnologie Maßstäbe setzen

Das deutsche Forschungsministerium fördert Unternehmen, um bis 2030 mindestens zwei Quantencomputer auf europäischem Spitzenniveau zu realisieren.

09.04.2026
Quantencomputereinheit
© iStock / bpawesome

Berlin (d.de) – Quantentechnologien sind ein Schwerpunkt der sogenannten „Hightech Agenda Deutschland“ des deutschen Forschungsministeriums. Bis 2030 sollen Forschungseinrichtungen, Startups und etablierte Unternehmen zwei fehlerkorrigierte Quantencomputer auf europäischem Spitzenniveau realisieren. Mit einer „Quantum Computing Competition“ fördert das Ministerium diese Entwicklung in den drei derzeit am weitesten fortgeschrittenen Technologieplattformen: Supraleiter, neutrale Atome sowie Ionenfallen. Ziel der Förderung ist unter anderem, die Fehleranfälligkeit der Quantenprozessoren drastisch zu reduzieren.

„Für unsere Wettbewerbsfähigkeit und Souveränität müssen wir international vorne dabei sein. Mit der Quantum Computing Competition sind wir auf dem Weg zum Top-Quantentechnologieland“, sagt Forschungsministerin Dorothee Bär.

Quantencomputer sollen die Rechenleistung auf ein neues Niveau heben. Zukünftig könnten damit Medikamente schneller entwickelt und der Verkehr optimal gesteuert werden. Durch neue Ansätze beim maschinellen Lernen versprechen Quantencomputer zudem einen Boost für KI-Modelle.

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