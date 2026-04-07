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Gründerzahl in Deutschland steigt

Immer mehr Menschen wagen den Sprung in die Selbstständigkeit: Die Zahl der Gründerinnen und Gründer stieg 2025 um 18 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

07.04.2026
Frau mit Laptop unter dem Arm spricht mit Mann
Die Zahl der Unternehmensgründungen in Deutschland steigt © istock

Frankfurt/Main (dpa) – Immer mehr Menschen in Deutschland machen sich selbstständig: Die Zahl der Gründerinnen und Gründer stieg 2025 auf rund 690.000, wie eine repräsentative Umfrage der staatlichen Förderbank KfW zeigt. Das sind fast ein Fünftel (18 Prozent) mehr als im Vorjahr mit 585.000.

Hauptgrund für den Schub ist ein deutlicher Anstieg der Selbstständigen im Nebenerwerb: Hier wuchs die Zahl stark auf 483.000, nach 382.000 im Jahr 2024. Dadurch stieg der Anteil der Nebenerwerbsgründungen auf den Rekordwert von 70 Prozent. Das Motiv vieler Menschen ist laut Umfrage, mit der Selbstständigkeit nebenher zusätzlich Geld zu verdienen.

Die Mehrheit der Gründer ist aus Überzeugung selbstständig. Zwei Drittel ziehen die Selbstständigkeit grundsätzlich einer Festanstellung vor. Insgesamt dominieren kleine Gründungen: 2025 hatten nur 24 Prozent der Existenzgründungen Beschäftigte.

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