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Gewinne der Dax-Konzerne steigen

Die 40 deutschen Dax-Unternehmen melden mehr Gewinn im ersten Quartal. Trotz Konjunkturflaute verzeichnet vor allem die Finanzbranche glänzende Zahlen. 

17.05.2026
Gewinne der Dax-Konzerne steigen
© dpa

Stuttgart/Frankfurt (dpa) - Trotz eines Umsatzrückgangs haben die 40 Dax-Konzerne im ersten Quartal dieses Jahres ihre Gewinne gesteigert. Während die Erlöse im Schnitt um 3,7 Prozent zurückgingen, stiegen die Gewinne vor Zinsen und Steuern (Ebit) im Vergleich zum Vorjahresquartal um 4,4 Prozent, wie aus einer Analyse des Beratungsunternehmens EY hervorgeht. Treiber war vor allem die Finanzbranche mit einem rekordträchtigen Gewinnplus von 15,9 Prozent, während die Industriewerte 0,5 Prozent Gewinnsteigerung berichteten. 

Die höchsten Quartalsgewinne verzeichneten die Deutsche Telekom (5,8 Milliarden Euro), die Allianz (4,5 Milliarden Euro) und Eon (3,9 Milliarden Euro). Besonders starkes Gewinnwachstum schafften Eon, Siemens Energy und der Rückversicherer Munich Re. Sämtliche Autohersteller im Dax mussten Gewinnrückgänge hinnehmen.  

„Trotz Konjunkturflaute glänzt die Finanzbranche mit sehr guten Zahlen, sie profitiert vom anhaltend hohen Zinsniveau, günstigen Schadenverläufen bei den Versicherungen und der hohen Marktvolatilität“, sagt Henrik Ahlers, Vorsitzender der Geschäftsführung bei EY. 

Bei schwacher Weltkonjunktur sorge die schwierige geopolitische und handelspolitische Lage allerdings für teils massive Belastungen und Einbußen bei vielen klassischen Industrieunternehmen.  

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