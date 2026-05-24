Preis der Jury für Valeska Grisebach

Cannes (dpa) - Die deutsche Regisseurin Valeska Grisebach hat für ihren Film „Das geträumte Abenteuer“ den Preis der Jury in Cannes erhalten. Grisebach erzählt in „Das geträumte Abenteuer“ von einer Archäologin, die in einer bulgarischen Grenzstadt an einer Ausgrabungsstätte arbeitet. Als sie einem alten Bekannten helfen will, gerät sie zunehmend in ein Umfeld aus Kriminalität.

Einen Preis in der Kategorie „Beste Regie“ erhielt der polnische Regisseur Pawel Pawlikowski für seinen Film „Vaterland“. Das Schwarz-Weiß-Drama verbindet politische Geschichte mit einer intimen Vater-Tochter-Beziehung zwischen dem berühmten Schriftsteller Thomas Mann (Hanns Zischler) und seiner Tochter Erika (Sandra Hüller), die durch das in Trümmern liegende Deutschland im Jahr 1949 reisen.