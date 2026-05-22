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WM 2026: Deutschland gibt Kader bekannt

Mit Torhüter Manuel Neuer, jungen Talenten und erfahrenen Führungsspielern startet Deutschland in die diesjährige Weltmeisterschaft.

22.05.2026
Bundestrainer Julian Nagelsmann bei der Bekanntgabe des deutschen WM-Kaders
Bundestrainer Julian Nagelsmann bei der Bekanntgabe des deutschen WM-Kaders © Picture alliance

Frankfurt am Main (dpa, d.de) – Deutschland hat seinen 26-köpfigen Kader für die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Kanada und Mexiko bekannt gegeben. Bundestrainer Julian Nagelsmann setzt auf eine Mischung aus erfahrenen Nationalspielern und jungen Talenten.

Besondere Aufmerksamkeit gilt der Rückkehr von Torhüter Manuel Neuer. Der 40-Jährige gewann mit Deutschland 2014 die Fußball-Weltmeisterschaft und gehört nun erneut zum deutschen Aufgebot für das Turnier.

Angeführt wird die Mannschaft von Kapitän Joshua Kimmich. Nach längeren Verletzungspausen kehren auch Antonio Rüdiger, Kai Havertz und Felix Nmecha in den WM-Kader zurück. Jüngster Spieler im Aufgebot ist der 18-jährige Bayern-Profi Lennart Karl.

Mit David Raum steht auch ein Spieler von RB Leipzig im deutschen Team. Der Außenverteidiger absolvierte bislang 36 Länderspiele und war bereits bei der Weltmeisterschaft 2022 in Katar im Einsatz.

Deutschland startet am 14. Juni in Houston gegen Curaçao in die Gruppenphase. Weitere Gegner sind die Elfenbeinküste in Toronto und Ecuador in East Rutherford. Das Teamquartier befindet sich in Winston-Salem im US-Bundesstaat North Carolina.

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