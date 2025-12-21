Deutschlandfonds: „Ideen in Deutschland groß machen“

Berlin (dpa) - Die Bundesregierung will mit einem „Deutschlandfonds“ mehr Investitionen von privaten und kommunalen Unternehmen mobilisieren. Privates Kapital soll staatlich unterstützt in neue Technologien und Produktionsanlagen, den Ausbau von erneuerbaren Energien, Wärmenetzen und Stromnetzen, die Gewinnung von Rohstoffen sowie Künstliche Intelligenz, Biotechnologie und Verteidigung fließen. Der Bund stelle dafür 30 Milliarden Euro bereit, überwiegend in Form von Garantien, sagte Finanzminister Lars Klingbeil. Damit sollten Investitionen von rund 130 Milliarden Euro ausgelöst werden.

„Der Deutschlandfonds kann Risiken absichern und so dafür sorgen, dass die besten Ideen in Deutschland entstehen und hier auch groß gemacht werden“, so Klingbeil. Unternehmen können damit bessere Kreditkonditionen bekommen. „Entscheidend ist, privates Kapital gezielt dorthin zu lenken, wo Innovation entsteht, wo wir unsere Lieferketten resilienter aufstellen und Deutschland zukunftsfähig machen können“, betonte Wirtschaftsministerin Katherina Reiche.