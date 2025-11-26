Zum Hauptinhalt springen
+
Gebärdensprache Zur Suche wechseln Sprachmenü öffnen Metamenü öffnen
Sprachmenü schließen
Metamenü schließen

Europas Zukunft im All

Heute verhandeln in Bremen die europäische Raumfahrtbehörde ESA und ihre 23 Mitgliedsstaaten über künftige Investitionen. Deutschland ist der größte Beitragszahler.  

26.11.2025
Testflug der ESA-Rakete Spectrum
Testflug der ESA-Rakete Spectrum © dpa

Bremen (dpa/d.de) - Welche Rolle soll Europa in der Raumfahrt künftig spielen? Das ist die zentrale Frage, wenn die europäische Raumfahrtbehörde ESA und ihre 23 Mitgliedstaaten heute in Bremen ihre Verhandlungen über das nächste ESA-Budget aufnehmen. Aus Sicht der Raumfahrtagentur braucht es mehr Geld als bisher, um nicht abgehängt zu werden. Das habe viel mit Unabhängigkeit und Europa als Wirtschaftsstandort zu tun. 

Für ESA-Generaldirektor Josef Aschbacher ist die Tagung der entscheidende Moment in den nächsten Jahren, um Investitionen in die Raumfahrt zu tätigen. Es sei Europas „einmalige Gelegenheit, sich für Ambition statt Zögerlichkeit und Führung statt Zurückhaltung zu entscheiden“. Entsprechend braucht es aus seiner Sicht nun ein höheres Drei-Jahres-Budget. Aschbachers Vorschlag: 22 Milliarden Euro und damit auch inflationsbereinigt noch einmal mehr als die bisherigen 17 Milliarden Euro. 

Deutschland ist traditionell eines der Länder, das am meisten Geld beisteuert, zum letzten ESA-Etat waren es 3,5 Milliarden Euro. Wie viel genau dieses Mal fließt, wird auf der Konferenz verhandelt. Die Länder Bayern, Baden-Württemberg und Bremen als bedeutendste Raumfahrtstandorte in Deutschland fordern sechs Milliarden Euro.  

Ähnliche Inhalte

Nur eine Wolke, aber am Himmel wird auch noch Anderes entdeckt.
Raumfahrt
Ufos über Deutschland?
Ein Astronaut untersucht in der Kölner LUNA-Anlage „Mondboden“.
Raumfahrt
Gemeinsamer Auftrag: Mond-Mission
Zwei Astronauten trainieren bei der ESA in Köln.
Raumfahrt
5 Fakten zur Raumfahrt in Deutschland

Was denkst du über unser Angebot?

Deine Meinung zählt!

Nutze Deine Chance und hilf mit, deutschland.de weiterzuentwickeln. Wir freuen uns auf Deine Ideen!

Die Teilnahme ist anonym und dauert nur wenige Minuten!

Zur Umfrage geht es hier.