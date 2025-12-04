Fußball-EM der Frauen 2029 in Deutschland

Nyon (dpa/d.de) - Die Fußball-Europameisterschaft der Frauen findet 2029 zum dritten Mal in Deutschland statt. Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat sich mit einer überwältigenden Mehrheit von 15 Stimmen im UEFA-Exekutivkomitee durchgesetzt. Es wird das erste große Frauenfußball-Turnier in Deutschland seit der Weltmeisterschaft im Jahr 2011. Zuvor gab es bereits Heim-EMs in den Jahren 1989 und 2001. Gespielt werden soll in acht Städten: Dortmund, Düsseldorf, Frankfurt, Hannover, Köln, Leipzig, München und Wolfsburg. „Wir sind absolut überzeugt, dass das Turnier in Deutschland mehr als eine Million Fans anziehen und die UEFA erstmals mit einer Frauen-Europameisterschaft einen finanziellen Gewinn erzielen wird“, sagte DFB-Präsident Bernd Neuendorf. „Wir laden alle ein, nach Deutschland zu kommen. Es ist ein Turnier für alle, nicht nur für Deutschland“, so der DFB-Präsident.