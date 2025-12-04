Zum Hauptinhalt springen
+
Gebärdensprache Zur Suche wechseln Sprachmenü öffnen Metamenü öffnen
Sprachmenü schließen
Metamenü schließen

Fußball-EM der Frauen 2029 in Deutschland

„Ein Turnier für alle“: Deutschland wird im Jahr 2029 zum dritten Mal Gastgeber einer Europameisterschaft im Frauenfußball. 

04.12.2025
Deutschland wird im Jahr 2029 zum dritten Mal Gastgeber einer Europameisterschaft im Frauenfußball.
Die Fußball-Europameisterschaft der Frauen findet 2029 zum dritten Mal in Deutschland statt. © UEFA

Nyon (dpa/d.de) - Die Fußball-Europameisterschaft der Frauen findet 2029 zum dritten Mal in Deutschland statt. Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat sich mit einer überwältigenden Mehrheit von 15 Stimmen im UEFA-Exekutivkomitee durchgesetzt. Es wird das erste große Frauenfußball-Turnier in Deutschland seit der Weltmeisterschaft im Jahr 2011. Zuvor gab es bereits Heim-EMs in den Jahren 1989 und 2001. Gespielt werden soll in acht Städten: Dortmund, Düsseldorf, Frankfurt, Hannover, Köln, Leipzig, München und Wolfsburg. „Wir sind absolut überzeugt, dass das Turnier in Deutschland mehr als eine Million Fans anziehen und die UEFA erstmals mit einer Frauen-Europameisterschaft einen finanziellen Gewinn erzielen wird“, sagte DFB-Präsident Bernd Neuendorf. „Wir laden alle ein, nach Deutschland zu kommen. Es ist ein Turnier für alle, nicht nur für Deutschland“, so der DFB-Präsident.   

Ähnliche Inhalte

Fußballtrainer Hassan Chebli
Integration
„Ich möchte den Kindern Halt und Orientierung bieten“
Jordanische Jugendliche beim Handballtraining
Sport in Deutschland
Internationale Zusammenarbeit im Sport
Sport fördert das gesellschaftliche Miteinander
Sport in Deutschland
Wie Sport Geflüchtete unterstützt

Was denkst du über unser Angebot?

Deine Meinung zählt!

Nutze Deine Chance und hilf mit, deutschland.de weiterzuentwickeln. Wir freuen uns auf Deine Ideen!

Die Teilnahme ist anonym und dauert nur wenige Minuten!

Zur Umfrage geht es hier.