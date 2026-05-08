MS Wissenschaft bringt Forschung an Bord

Berlin (d.de) – Das Ausstellungsschiff MS Wissenschaft startet heute in Berlin seine Tour durch 36 Städte in Deutschland, Polen und Österreich. Die interaktive Ausstellung steht im Rahmen des Wissenschaftsjahres 2026 unter dem Motto „Medizin der Zukunft“.

Besucherinnen und Besucher können sich darüber informieren, wie Forschende an neuen Diagnoseverfahren, Krebstherapien oder personalisierter Medizin arbeiten. Auch die Rolle von Künstlicher Intelligenz in der Medizin wird thematisiert. An rund 30 Exponaten können Gäste selbst aktiv werden und etwa Medikamente an künstlichen Organen testen oder virtuell einen Operationssaal der Zukunft besuchen.

Bundesforschungsministerin Dorothee Bär bezeichnete die Ausstellung als „schwimmendes Science Center“. Forschung könne helfen, Vorsorge, Pflege und medizinische Versorgung zu verbessern und technische Innovationen in den Alltag zu bringen.

Die Ausstellung wird vom Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt gemeinsam mit Wissenschaft im Dialog organisiert. Die MS Wissenschaft fährt noch bis Oktober durch Deutschland sowie einzelne Städte in Polen und Österreich. Der Eintritt ist frei.