Reiche: KI-Standort Deutschland stärken

Wirtschaftsministerin Reiche sieht Künstliche Intelligenz als große Chance. Eine Expertenkommission soll die beste Strategie für Deutschland finden. 

28.10.2025
Wirtschaftsministerin Katherina Reiche
Wirtschaftsministerin Katherina Reiche © dpa

Berlin (d.de) – Wirtschaftsministerin Katherina Reiche will mit der neuen Expertenkommission „Wettbewerb und Künstliche Intelligenz“ Handlungsempfehlungen erarbeiten, um den KI-Standort Deutschland zu stärken. Die Kommission hat gestern mit einer Sitzung zum Thema „Leistungsfähige KI-Infrastruktur und digitale Souveränität“ ihre Arbeit aufgenommen.  

„Künstliche Intelligenz markiert den Beginn einer neuen Ära - sie wird unser Denken, Arbeiten und Leben grundlegend verändern“, sagte Reiche. Die Ministerin sieht KI „als Chance für Wohlstand, Wachstum und Fortschritt“. Dabei gelte es, „vorne mitzuspielen, unsere Stärken konsequent zu nutzen und uns im globalen Wettbewerb zu behaupten“, so Reiche weiter.  

Die 15-köpfige Kommission besteht aus hochrangigen Expertinnen und Experten aus Wirtschaft, Wissenschaft und Verbänden. Gast-Impulse halten werden Digitalminister Karsten Wildberger sowie Rafael Laguna de la Vera, Direktor der Agentur für Sprunginnovationen.  

