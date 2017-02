Rosenmontagszüge rollen

Köln/Düsseldorf/Mainz (dpa) - Hunderttausende Narren haben sich am Montag von den Rosenmontagszügen in den deutschen Städten Köln, Düsseldorf und Mainz begeistern lassen.

Unter grauem Himmel feierten die bunt kostümierten Narren ausgelassen wie immer. In Mainz rollte um 11.11 Uhr der längste Rosenmontagszug der Geschichte an.

Im Kölner Zug liefen und fuhren mehr als 10 000 Menschen mit. 300 Tonnen Süßigkeiten werden von den Kölner Wagen geworfen, darunter 700 000 Schokoladentafeln und mehr als 220 000 Schachteln Pralinen. Das diesjährige Motto lautet «Wenn mer uns Pänz sinn, sin mer vun de Söck» - also «Wenn wir unsere Kinder sehen, sind wir von den Socken».

Der Zug rollte zunächst durch eines der mittelalterlichen Stadttore Kölns und schlängelte sich dann durch die Südstadt. Auf den Persiflage-Wagen nehmen die Kölner diesmal unter anderem US-Präsident Donald Trump und die französische Präsidentschaftskandidatin Marine Le Pen aufs Korn.

Begleitet wurden die Karnevals-Feiern von einem hohen Sicherheitsaufgebot. Die Zugstrecke wurde in Köln von 1700 Polizisten bewacht, in Düsseldorf und Mainz waren es rund 1000. Mehrere große Zufahrtsstraßen in Köln wurden von Wasserwerfern und anderen großen Polizeifahrzeugen blockiert. Wie in Düsseldorf und Mainz war auch die Kölner Innenstadt für Lastwagen gesperrt, aus Vorsorge gegen Terroranschläge wie auf dem Berliner Weihnachtsmarkt.