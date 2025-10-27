Studie: Viele Deutsche sind glücklich

Berlin (dpa) - Jeder Zweite in Deutschland ist einer aktuellen Befragung zufolge hochzufrieden mit seinem Leben. Das geht aus dem neuen „Glücksatlas“ hervor, einer regelmäßigen Studie zur Lebenszufriedenheit der Deutschen. Die Erhebung basiert sowohl auf subjektiven als auch auf objektiven Bewertungen wie Einkommen, Infrastruktur, Umwelt oder Sicherheit. Der Wert zur allgemeinen Zufriedenheit der Menschen liegt 2025 leicht über dem Vorjahresniveau.

Auf einer Skala zwischen 0 (ganz und gar nicht zufrieden) bis 10 (völlig zufrieden) bewerteten die Befragten demnach ihre durchschnittliche Zufriedenheit mit ihren Lebensumständen im Schnitt mit 7,09 Punkten – 2024 lag dieser Wert bei 7,06. Laut der Umfrage gaben sogar 48 Prozent der Befragten an, hochzufrieden zu sein (Werte zwischen 8 und 10).

„Die Lebenszufriedenheit der Deutschen hat sich auf einem hohen Niveau stabilisiert“, sagt Bernd Raffelhüschen, wissenschaftlicher Leiter des „Glücksatlas“.

Die Hamburger führen erneut das Länderranking im „Glücksatlas“ an – mit 7,33 Punkten.

Auf den vorderen Plätzen folgen Bayern (7,21), Rheinland-Pfalz (7,21) und Nordrhein-Westfalen (7,19). Die Schlusslichter sind Berlin (6,83), das Saarland (6,78) und Mecklenburg-Vorpommern (6,06).