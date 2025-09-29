Wadephul: Schulter an Schulter Europas Freiheit verteidigen

Berlin/Warschau (dpa) – Angesichts wiederholter Verletzungen des NATO-Luftraums durch russische Flugzeuge und Drohnen reisen Außenminister Johann Wadephul und Verteidigungsminister Boris Pistorius an diesem Montag zu einem Sicherheitskongress nach Warschau.

In der polnischen Hauptstadt will Wadephul zunächst zu Beratungen mit seinen Kollegen Jean-Noël Barrot (Frankreich) und Radoslaw Sikorski (Polen) im sogenannten Weimarer-Dreieck-Format zusammenkommen. Im Anschluss soll auch der ukrainische Außenminister Andrij Sybiha zu der Runde stoßen.

Wadephul betonte die enge Partnerschaft mit dem Nachbarland. In den letzten Wochen habe sich eindringlich gezeigt, wie die Sicherheit beider Länder verflochten sei: „Polen ist für uns viel mehr als nur ein Nachbar – Polen ist ein enger Partner und Freund, mit dem wir Schulter an Schulter Europas Freiheit verteidigen“, sagte Wadephul.

Bei den Gesprächen wird es auch um die gemeinsame Unterstützung für die Ukraine gehen. Danach will Wadephul bei einem Sicherheitsforum eine Rede zur europäischen Sicherheit und Abschreckungsfähigkeit halten.