Wettbewerbsfähigkeit und Klimaschutz vereinen

Berlin (d.de) - In der Bundesförderung Industrie und Klimaschutz (BIK) konnten sich 38 Industrieprojekte mit ihren innovativen Technologien durchsetzen. „Klimaschutz und Wettbewerbsfähigkeit sind kein Widerspruch. Sie gehören zusammen. Die geförderten Projekte liefern Lösungen“, sagte die Parlamentarische Staatssekretärin Gitta Connemann.

Gefördert werden Projekte aus ganz unterschiedlichen Sektoren: Zement und andere Baustoffe, Chemie, Abfallverwertung, Direkte Luftabscheidung von CO2, Papier und Zellstoff, Nahrungs- und Futtermittel, Mineralölerzeugnisse, Asphalt, Glas, Stahl, Maschinenbau, Haushaltsgeräte sowie Kraftwagen. Die Lösungen reichen vom Recycling gemischter Abfälle über CO₂-Bindung in Beton bis hin zu hybriden Heizsystemen.

Das Wirtschaftsministerium unterstützt die Vorhaben aus der gesamten Bundesrepublik mit rund 476 Millionen Euro. Mit den Projekten sollen über eine Milliarde Euro an privaten Investitionen ausgelöst werden. Der nächste Förderwettbewerb der BIK soll bereits Anfang 2026 starten.