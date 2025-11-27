Zum Hauptinhalt springen
WM-Start: Deutsche Handball-Frauen schlagen Island

Gestern ist die Handball-WM der Frauen in Stuttgart gestartet. Die deutschen Handballerinnen verbuchen zum Auftakt die ersten zwei Punkte im Spiel gegen Island. 

27.11.2025
Jenny Behrend (Deutschland) kommt zum Torwurf.
Jenny Behrend (Deutschland) kommt zum Torwurf. © dpa

Stuttgart (dpa/d.de) – Deutschlands Handballerinnen hüpften nach dem erfolgreichen WM-Start im Jubelkreis über das Parkett. Beim 32:25 (18:14) gegen Island blieb das Team von Bundestrainer Markus Gaugisch die erhoffte Gala zwar noch schuldig, verbuchte aber die fest eingeplanten zwei Punkte.  

Vor über 5.500 Zuschauern in Stuttgart waren Rückraumspielerin Alina Grijseels mit sieben Toren sowie Rechtsaußen Jenny Behrend und Nieke Kühne (jeweils 5) die besten Werferinnen für die DHB-Auswahl, die seit 18 Jahren auf eine Medaille wartet. „Die Stimmung war überragend. Wir haben es geschafft, das Ganze hier so ein bisschen anzuzünden und das auch zu genießen“, sagte Grijseels. 

Bis zum 14. Dezember kämpfen 32 Nationen um den Titel bei der Handball-WM der Frauen. Das Turnier findet in diesem Jahr in Deutschland und den Niederlanden statt. Titelverteidiger ist Frankreich. In Rotterdam werden am 14. Dezember die neuen Weltmeisterinnen gekürt. Mit Stuttgart, Trier, Dortmund und Den Bosch gibt es fünf verschiedene Spielorte. 

