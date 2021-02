In vielen Branchen erfolgreich

Aynur Boldaz-Özdemir: Expansion in die Türkei

Als 18-Jährige kam Aynur Boldaz-Özdemir 1987 mit ihrer Heirat nach Deutschland. Sie arbeitete zunächst in Berlin bei einer Reinigungsfirma als Putzkraft; im Jahr 2000 gründete sie mit staatlicher Unterstützung ihre eigene Firma Forever Clean. Der Unternehmerin war es wichtig, den Menschen eine Chance zu geben, die es auf dem Arbeitsmarkt oft besonders schwer haben: Migrantinnen und Menschen mit Behinderungen. So ist Forever Clean seit 2004 ein sogenanntes Integrationsunternehmen – also eines, das seine wirtschaftlichen Ziele mit der Integration von Menschen mit Behinderungen verbindet. 2009 expandierte Aynur Boldaz-Özdemir in die Türkei; dort führt ihre Schwester Asme Kal die Geschäfte an den Standorten Istanbul und Ankara. Forever Clean hat rund 400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, von ihnen sind 40 Prozent schwerbehindert. Die Hälfte des Personals ist bereits länger als zehn Jahre in der Firma angestellt.