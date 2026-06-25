Das Geschäftsklima in Deutschland erholt sich

München (dpa/d.de) - Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft hat sich im Juni den zweiten Monat in Folge aufgehellt - die Unsicherheit der Firmen infolge des Iran-Kriegs nimmt ab. Das Ifo-Geschäftsklima stieg um 0,6 Punkte auf 85,6 Punkte, wie das Münchner Forschungsinstitut mitteilte.

Die Stimmung unter den 9.000 befragten Unternehmen verbesserte sich stärker als erwartet. Die Unternehmen sind laut Ifo sowohl bei ihrer aktuellen geschäftlichen Lage als auch den Geschäftsaussichten optimistischer.

Nach Einschätzung von Ifo-Präsident Clemens Fuest hoffen die befragten Unternehmen auf eine Entspannung der weltpolitischen Situation. Die Aussicht auf ein Rahmenabkommen zwischen den USA und dem Iran zur Beendigung des Iran-Kriegs habe die Ölpreise merklich fallen lassen, was zu wirtschaftlichen Entlastungen führe.

Die bessere Unternehmensstimmung zeigte sich in allen Bereichen der deutschen Wirtschaft, besonders im Dienstleistungssektor und im verarbeitenden Gewerbe. Der Bereich Transport und Logistik habe sich erholt, in der Tourismusbranche und Autoindustrie bleibe die Lage hingegen weiter schwierig.

Nach Einschätzung von Experten könnten die geplanten Reformen in den Sozialsystemen die Stimmung in der deutschen Wirtschaft weiter verbessern und die Chancen auf einen Aufschwung erhöhen.