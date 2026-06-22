Mehr als 80.000 Gäste bei der Bundesregierung

Berlin (dpa) - Tausende Menschen haben trotz großer Hitze und zwischenzeitlicher Unwetter den Tag der offenen Tür der Bundesregierung in Berlin besucht. Mehr als 80.000 Gäste zählte die Bundesregierung am Wochenende. Zu den meistbesuchten Stationen gehörte das Kanzleramt. Dort kamen Bundeskanzler Friedrich Merz und Kanzleramtschef Thorsten Frei mit Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch.

Volksnah zeigten sich unter anderen auch Vizekanzler und Finanzminister Lars Klingbeil, Außenminister Johann Wadephul und Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas.

Besucherinnen und Besucher konnten Ministerien erkunden, mit Mitgliedern der Bundesregierung diskutieren und einen Hubschrauber der Bundespolizei von innen besichtigen.

Die Bundesregierung öffnet regelmäßig ihre Gebäude für die Öffentlichkeit. Ziel ist es, Bürgerinnen und Bürgern Einblicke in die Arbeit von Regierung und Verwaltung zu ermöglichen.