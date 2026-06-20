Spitzenspiel in deutscher Gruppe

(.de) – Manuel Neuer, Fußball-Weltmeister von 2014, ist für die WM 2026 noch einmal ins deutsche Tor zurückgekehrt – und erreicht damit Historisches. Nach seinem Rücktritt aus der Nationalmannschaft 2024 entschied sich der Schlussmann von Bayern München noch einmal um und wurde von Bundestrainer Julian Nagelsmann als Nummer eins zum Turnier in Kanada, Mexiko und den USA mitgenommen. Im Alter von 40 Jahren ist Neuer der älteste Spieler in der Geschichte der DFB-Mannschaft. Mit dem Spiel gegen Côte d’Ivoire um 16 Uhr Ortszeit im kanadischen Toronto absolviert er zudem seine 21. WM-Partie – Weltrekord.

Es ist erst das zweite Fußballländerspiel zwischen Deutschland und Côte d’Ivoire, die beide mit einem Sieg in die diesjährige Weltmeisterschaft gestartet sind und somit an der Spitze der Gruppe E stehen. Als sich die Teams 2009 bei einem Testspiel 2:2 trennten, stand Manuel Neuer ebenfalls im deutschen Tor. 17 Jahre später trifft er mit seinen Mannschaftskameraden auf einen starken afrikanischen Gegner, bei dem auch zwei Profis der deutschen Bundesliga zum Kader gehören: die Flügelspieler Bazoumana Touré von der TSG Hoffenheim und Yan Diomande von RB Leipzig. Diomande ist der Shootingstar im Team der Ivorer und nach einer herausragenden Saison in Leipzig international gefragt. So soll der FC Liverpool rund 100 Millionen Euro für den 19-Jährigen bieten.