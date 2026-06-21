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Deutschland gewinnt 2:1 gegen Côte d’Ivoire

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat die Elfenbeinküste im zweiten WM-Gruppenspiel besiegt. Dadurch steht die DFB-Auswahl schon sicher in der K.o.-Runde. 

21.06.2026
Denis Undav trifft zum 2:1
Denis Undav trifft zum 2:1 © picture alliance / Eibner-Pressefoto | Scott Coleman

Toronto (dpa, d.de) – Deutschland hat erstmals seit dem WM-Titel 2014 wieder die K.-o.-Runde bei einer Fußball-Weltmeisterschaft erreicht. Beim 2:1 (0:1) gegen Côte d’Ivoire erzielte der eingewechselte Stürmer Deniz Undav zwei Tore. Damit ist dem Team von Trainer Julian Nagelsmann ein Platz im Sechzehntelfinale nicht mehr zu nehmen. 

Nach dem anschließenden überraschenden 0:0 von Außenseiter Curaçao gegen Ecuador steht Deutschland sogar vorzeitig – und schon vor dem Gruppenabschluss gegen die Südamerikaner am Donnerstag – als Sieger der Gruppe E fest. 

Von der internationalen Presse wurde Nagelsmann als „Meister der Einwechslungen“ (Telegraph) gelobt. Neben Undav kamen in der 60. Minute auch noch Nadiem Amiri und Jamie Leweling auf den Platz. Der riskante Dreierwechsel zahlte sich aus, das deutsche Team agierte danach deutlich zielstrebiger.

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