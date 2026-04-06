Dax-Konzerne trotzen der Krise

Frankfurt/Main (dpa) - Die größten deutschen Börsenkonzerne zahlen laut einer Studie trotz Wirtschaftskrise Rekorddividenden an ihre Aktionäre. Insgesamt schütten die 40 Dax-Unternehmen voraussichtlich rund 55,3 Milliarden Euro aus, zeigen Berechnungen der Beratungsgesellschaft EY. Das seien 5,9 Prozent mehr als im Vorjahr (52,2 Mrd. Euro) und ein neuer Höchstwert.

Demnach zahlen 25 Dax-Konzerne für das vergangene Geschäftsjahr mehr Dividende aus als im Jahr zuvor, bei zehn Unternehmen sinkt die Ausschüttung. Viele Unternehmen hätten sehr gute Zahlen für das vergangene Jahr vorgelegt, von denen die Anleger nun profitierten.

Dividendenkönig bleibt die Allianz mit einer Dividendensumme von 6,5 Milliarden Euro, gefolgt von der Deutschen Telekom (4,8 Mrd. Euro) und Siemens (4,2 Mrd. Euro). Danach kommen Mercedes-Benz, der Rückversicherer Munich Re und SAP.

Besonders stark steigen die Dividenden beim Triebwerkbauer MTU Aero Engines (plus 64 Prozent), der Deutschen Bank (plus 44 Prozent) und der Commerzbank (plus 61 Prozent).

Weniger als im Vorjahr schüttet vor allem die kriselnde Autoindustrie aus.