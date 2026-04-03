Wadephul: Nato von enormer Wichtigkeit

Berlin (dpa) - Außenminister Johann Wadephul zeigt sich angesichts neuer Äußerungen von US-Präsident Donald Trump zu einem möglichen Nato-Austritt der USA beunruhigt. „Natürlich besorgen mich solche Aussagen“, sagte Wadephul. Zugleich gab er sich zuversichtlich, dass ein solcher Schritt der Amerikaner abzuwenden sei: „Ich denke, dass unser klares Bekenntnis und unser entschiedenes Eintreten für das Bündnis die USA davon überzeugen werden, diese Erfolgsstory gemeinsam weiterzuschreiben.“

US-Präsident Donald Trump und sein Außenminister Marco Rubio hatten gerade erst wieder die Nato-Mitgliedschaft der USA infrage gestellt. Trump ist verärgert darüber, dass diverse Nato-Mitglieder den Krieg der USA und Israels gegen den Iran nicht unterstützen.

Wadephul sagte, die Nato sei „für die Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland genau wie für die Sicherheit aller Bündnispartner von enormer Wichtigkeit“. Zudem sei das Bündnis stärker als je zuvor. „Wir haben mit Schweden und Finnland zwei Mitglieder mehr. Und wir Europäer haben uns dazu verpflichtet, fünf Prozent unserer Wirtschaftsleistung für Verteidigung auszugeben. Wir sollten all das nicht infrage stellen, sondern auf unseren Erfolgen aufbauen.“