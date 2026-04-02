Deutscher Nationalpreis geht an Herbert Grönemeyer

Hamburg (dpa, d.de) – Der deutsche Musiker Herbert Grönemeyer wird mit dem Deutschen Nationalpreis ausgezeichnet. „Mit der Verleihung des Deutschen Nationalpreises 2026 wollen wir Herbert Grönemeyers außerordentliche künstlerische Leistung und zugleich sein überzeugendes Engagement für die Werte unserer Demokratie würdigen“, sagte Thomas Mirow, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Nationalstiftung.

Herbert Grönemeyer zählt zu den erfolgreichsten deutschen Musikern und engagiert sich gegen Rechtsextremismus. Seinen Durchbruch hatte er 1984 mit dem Album „4630 Bochum“. Den Deutschen Nationalpreis wird der 69-Jährige im Juni in Berlin entgegennehmen. „In der Demokratie stecken enorm viele wertvolle Lebensfreuden, Zukünfte und liebevolle Perspektiven – kein Millimeter nach rechts!“, sagte Grönemeyer.

Mit seiner Musik und seinen Texten habe Grönemeyer einen wichtigen Beitrag zur Kultur des Landes geleistet. „Sein stetiger Einsatz für eine offene, freiheitliche Gesellschaft und sein glaubwürdiges Plädoyer für soziale Gerechtigkeit haben ihn darüber hinaus für viele Menschen zum Vorbild werden lassen“, sagte Mirow.

Mit dem Deutschen Nationalpreis ehrt die Deutsche Nationalstiftung seit 1997 jedes Jahr Personen und Organisationen, die sich für eine demokratische Gesellschaft engagieren. Der parallel verliehene Förderpreis zeichne dabei bevorzugt Projekte aus, die sich für den Zusammenhalt junger Menschen starkmachen, hieß es. Die Auszeichnung sei mit insgesamt 50.000 Euro dotiert.