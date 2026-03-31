Frauenrechtlerin Alinejad: „Ich liebe Demokratie“

Frankfurt am Main (d.de) – Die iranisch-amerikanische Journalistin, Autorin und Frauenrechtlerin Masih Alinejad erhält am heutigen Dienstag den Europäischen Paulskirchenpreis für Demokratie.

Alinejad setzt sich seit Jahren für Menschen- und Frauenrechte im Iran ein. Im Mai 2014 veröffentlichte sie ein Foto von sich ohne Kopftuch und stieß damit eine Protest- und Online-Bewegung an. Mit der Kampagne „My Stealthy Freedom“ rief sie Frauen dazu auf, sich ohne Kopftuch im Internet zu zeigen – obwohl dies im Iran strafbar ist. Seit 2009 lebt Alinejad im Exil.

Heute gilt sie als einer der bedeutendsten Stimmen der iranischen Freiheitsbewegung. In einem Interview mit der Tagesschau sagte Alinejad, es sei besser, „mit Würde zu leben und eine Mission zu haben“. Zudem betonte sie: „Ich liebe Demokratie.“

Mit dem Europäischen Paulskirchenpreis für Demokratie will die Stadt Frankfurt an die Paulskirche als Wiege der deutschen Demokratie erinnern, wo 1848 das erste gesamtdeutsche Parlament tagte.